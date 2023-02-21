Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

BTK tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük "erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" açıklaması yaptı.

Son Güncelleme:
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi - Resim : 1

İNCİ SÖZLÜK'TEN TEPKİ

İnci Sözlük, Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararına tepki göstererek "Böyle birşeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK'nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz" dedi. 

Son Güncelleme:
Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte: Çocuklarımızın hesabını sormak için bu davanın takipçisi olacağız Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı
İskenderun Yeni Devlet Hastanesi boşaltıldı: 'Zemin kaydığı için oturulamayacağı söylendi' İskenderun Yeni Devlet Hastanesi boşaltıldı: 'Zemin kaydığı için oturulamayacağı söylendi'
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Celal Şengör'den İstanbulluları korkutacak Marmara depremi açıklaması Celal Şengör'den İstanbulluları korkutacak Marmara depremi açıklaması