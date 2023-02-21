İskenderun Yeni Devlet Hastanesi boşaltıldı: 'Zemin kaydığı için oturulamayacağı söylendi'

Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde dün gece peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 6 yurttaşın hayatını kaybettiği bu depremde, 294 yurttaş yaralanmıştı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Hatay’ın Numune Mahallesi’nde bulunan ve dünkü depremden sonra çökme riskine karşı tahliye edilen İskenderun Yeni Devlet Hastanesi’nin önünde bugün açıklama yaptı. Şahin, yeni diye anılan İskenderun Devlet Hastanesi’nin inşaatı sırasında da tartışmalar olduğunu ve zemininin kaydığını söyledi.

CHP milletvekili Jale Nur Süllü şöyle konuştu:

“BURADA ŞU ANDA SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜYÜK BİR AKSAMA YAŞANIYOR”

“Şu anda yeni diye İskenderun’da anılan Devlet Hastanesi’nin önündeyiz. Dün ardı ardına Samandağ’da ve Defne’de yaşanan deprem sonrasında burası da hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Şu anda tüm Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen hekimler ve buranın yerel hekimleri de burada hizmet yapıyorlar. Gördüğünüz gibi dışarıda son derece ilkel koşullarda ve birinci basamak olarak hizmet veriyor ne yazık ki burası. Buradan sevkler farklı yerlere yapılıyor. Çünkü buradaki eski Devlet Hastanesi de ilk Kahramanmaraş depreminde çökmüştü. Enkaz altında 70 kadar kişinin olduğu söylenmişti. Dolayısıyla burada şu anda sağlık hizmetlerinde büyük bir aksama yaşanıyor. Ama tüm hekimlerimize biz yine de minnettarız. Birileri her ne kadar ‘Giderlerse gitsinler’ dese de onlara biz minnettarız her zaman. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise şunları söyledi:

“ZEMİNİN KAYDIĞI VE BU SEBEPLE BURAYA OTURTULAMAYACAĞI SÖYLENDİ”

“Aşağı yukarı 15 yıllık bir bina. Hastane hizmete girmeden bina olarak bir süre bekledi. Ondan sonra çalışmaya başladı. Aslında İskenderun için çok büyük bir ihtiyaçtı. Fakat yapıldığı sırada da yeri konusunda tartışmalar vardı. Zeminin kaydığı ve bu sebeple buraya oturtulamayacağı söylendi. Söylendiği gibi bir kez de bu yaşandı. Yani zemin bir kez kaydı. Bir tadilatla giderildi vs. Böyle bir şeyden geçti. Dün de tedbir amaçlı işte sallanınca, altyapısının da bozuk olduğunu biliyoruz. Burada eski bir hastanemizin çökme olayını yaşadıktan sonra tedbir amaçlı bu hastaneyi, göçük tehlikesi içerisinde hastaları zaten içerideki doktorların da tedirginliğiyle boşalttılar.

“İSPANYOL SAHRA HASTANESİ VAR”

Şimdi burada ilk adım hizmet veriliyor. İspanyol Sahra Hastanesi var. Dörtyol Devlet Hastanemize taşındı ama maalesef Dörtyol Devlet Hastanemiz de bir önceki deprem sebebiyle yeterince doluluk yaşıyordu. Şu anda hastalar bu yönde tedirgin. Kendilerini de güvende hissetmiyorlar. Burada bir hastaneye gidememenin yarattığı duygu sebebiyle de bu durum göçü tetikliyor maalesef. Doktorlarımız, her koşulda hizmet vermeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi Türk doktorlarımız en fedakar, canlarını esirgemeden hizmet veriyorlar. Koronada da onlara minnettardık, şimdi de onlara minnettarız. Daima var olsunlar.”