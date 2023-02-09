Havadan görüntülendi: İşte depremin vurduğu Hatay'daki yıkım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilde hâlâ enkazdan kurtarılmayı bekleyen yurttaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin vurduğu Hatay'daki yıkım, havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta merkezli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 8 ilde arama kurtarma çalışmaları, depremin üzerinden gecen 4’üncü günde de devam ediyor. Şanlıurfa’da ve Kilis’te ise arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürerken açıklanan son verilere göre, 10 ilde toplam 28 bin 44 yurttaş tahliye edilirken, 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin defin işlemlerinin tamamlanması için de işlemler sürerken yaralı olarak kurtarılanlar ise ülkenin birçok noktasındaki hastanelere sevk ediliyor. Depremden kurtarılan yaralılardan 680'i İstanbul'a getirildi. Yaralılara kamu ve özel olmak üzere 64 hastanede müdahale edildi. Yaralılardan 262'nin taburcu edildiği belirtildi.

HATAY’DAKİ YIKIM GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremden en çok etkilenen, ancak arama kurtarma ve yardımların geç ulaştığı Hatay’daki büyük yıkımı ANKA Haber Ajansı, bugün drone ile görüntüledi.

Kaynak: ANKA

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