Savaş gemileri İskenderun körfezinde

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yardım amacıyla karada olduğu gibi denizde de askeri hareketlilik göze çarpıyor.

Hatay bölgesinde yaşanan deprem afetinde önemli görev üstlenen TSK, yaralıların nakliyesinde savaş gemilerini de aktif hale getirdi. İskenderun körfezinde Türk Donanmasına ait 5 gemi bekliyor.

Öte yandan, İspanya Donanmasına ait üzerinde 2 savaş uçağı bulunan Juan Carlos I (L-61) uçak gemisinin de aralarında bulunduğu 3 savaş gemisi olduğu görülüyor.

Kaynak: İHA