Meclis'te OHAL oylaması yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Olağanüstü Hal (OHAL) oylaması yapılıyor.

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Meclis'te OHAL oylaması yapılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 14 bin 14'e yükseldi. 63 bin 794 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.

Meclis Genel Kurulu bugün Olağanüstü Hal (OHAL) oylaması için toplandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te bulunanları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşuna ve Fatiha okumaya davet etti.

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