Dışişleri Bakanlığı: 95 ülke yardım teklifinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Türkiye ve Suriye’de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yurt dışından teklif edilen ve gelen yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

Bakanlık’ın internet sitesinden bugün saat 10 itibarıyla yapılan paylaşımda, 95 ülke Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğu, 53 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu kaydedildi.

6 bin 153 yabancı personelin şu anda sahada bulunduğu, 20 ülkenin daha da arama kurtarma ekibi göndereceği belirtildi. Bununla birlikte, 2 bin 449 yabancı personelin de geleceği bilgisi yer aldı.

Kaynak: ANKA