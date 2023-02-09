Dışişleri Bakanlığı: 95 ülke yardım teklifinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından 95 ülkenin Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğu, 53 ülkenin arama kurtarma ekipleriyle sahada olduğunu bildirdi. Sahadaki yabancı personel sayısının 6 bin 153 olduğu ve 2 bin 449 personelin de geleceği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı: 95 ülke yardım teklifinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Türkiye ve Suriye’de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yurt dışından teklif edilen ve gelen yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

Bakanlık’ın internet sitesinden bugün saat 10 itibarıyla yapılan paylaşımda, 95 ülke Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğu, 53 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı: 95 ülke yardım teklifinde bulundu - Resim : 1

6 bin 153 yabancı personelin şu anda sahada bulunduğu, 20 ülkenin daha da arama kurtarma ekibi göndereceği belirtildi. Bununla birlikte, 2 bin 449 yabancı personelin de geleceği bilgisi yer aldı.

Kaynak: ANKA

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