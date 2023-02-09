Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 162'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 235'e yükseldi.

Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1262 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 285 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1900 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, tedavi için sağlık merkezlerine sevk ediliyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları da acil yardım çağrısında bulunuyor.

Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
Depremle ilgili paylaşımlarda 9 kişi tutuklandı Depremle ilgili paylaşımlarda 9 kişi tutuklandı
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecileri engellemeyin, tehdit etmeyin, gerçeği karartmayın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecileri engellemeyin, tehdit etmeyin, gerçeği karartmayın
ÇOK OKUNANLAR
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın