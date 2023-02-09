Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecileri engellemeyin, tehdit etmeyin, gerçeği karartmayın

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

13,5 milyon kişinin etkilendiği depremde gözler enkazlardan gelecek iyi haberlere çevrilirken 7 günlük milli yas ilanının ardından afet bölgesinde 3 ay boyunca Olağanüstü Hal (OHAL) uygulanacağı açıklandı.

Deprem felaketinin yaşandığı kentlerde zor çalışma koşullarında yurttaşların sorunlarını duyurmak için mücadele eden gazetecilerin engellemelerle karşılaşması ise tepki çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada; "Bu karanlık tabloda iktidara ve tüm siyasetçilere bir kez daha çağrı yapıyoruz: Gazetecileri engellemeyin, tehdit etmeyin, hedef göstermeyin, gerçeği karartmayın. İletişimi engellemekten vazgeçin" ifadeleriyle uygulamalara tepki gösterildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklama şöyle oldu:

"İLETİŞİMİ ENGELLEMEKTEN VAZGEÇİN"

"Yaşadığımız deprem felaketinde barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ön plana çıkması beklenirken, öfke, ayrımcılık ve nefret söylemi yayılmaktadır. Türkiye’nin yaşadığı en büyük doğal afet olarak tanımlanan iki büyük depremin yarattığı acıyı, yıkımı, yurttaşların ihtiyaçlarını haberleştiren gazetecilere yönelik engellemeler ise maalesef hızla artmaktadır.

Yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmakla, enkazdan kurtarmakla, su, elektrik, barınma, ısınma, gıda ihtiyaçlarını karşılamakla, telefon ve internet bağlantısını sağlamakla yükümlü olan iktidar temsilcileri, yaşananı haberleştiren gazetecileri tehdit etmeyi sürdürmektedir.

Hala depremzedelerin yardıma ulaşması için yaşamsal olan telefon ve internet sorunu çözülmemişken bazı meslektaşlarımızın haberleri ve paylaşımları gerekçe gösterilerek Twitter’a bant daraltma uygulanmıştır.

Medya kuruluşlarının yapacağı yardım yayınlarının yine iktidarın yapacağı bir yardım yayını nedeniyle RTÜK tarafından engellendiği kamuoyuna yansımıştır.

Bu karanlık tabloda iktidara ve tüm siyasetçilere bir kez daha çağrı yapıyoruz: Gazetecileri engellemeyin, tehdit etmeyin, hedef göstermeyin, gerçeği karartmayın. İletişimi engellemekten vazgeçin.

GAZETECİLER TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ’NE UYGUN HABERCİLİK YAPMALIDIR

Yurttaşların haber almaları ve bilgilenmeleri için görev yapan meslektaşlarımıza da yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmanın önemini hatırlatmak istiyoruz.

Bildirgeye göre sarsıcı durumlarda; üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda, gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır. Ölümlere ilişkin haberlerde sansasyonel ve acıları artıracak üsluptan uzak kalınmasına özen gösterilmelidir.

GAZETECİLER MESLEKTAŞLARINI HEDEF GÖSTERMEMELİDİR

Ayrıca hangi medya kuruluşunda görev yaparsa yapsın gazeteciler, meslektaşlarını hedef gösterici, yaftalayıcı, nefret söylemi ve nefret suçuna zemin hazırlayıcı kışkırtıcı ifadeler kullanmamalıdır. Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: Gerçek Gündem