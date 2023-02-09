İsrail'den sahra hastanesi kurmak için yüzlerce ton yardım Türkiye'ye ulaştı

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgelerine sahra hastanesi kurmak ve yardım malzemeleri getirmek için İsrail ordusuna ait 15 kargo uçağının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

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İsrail'den sahra hastanesi kurmak için yüzlerce ton yardım Türkiye'ye ulaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yurtiçi ve yurtdışından destekler sürüyor. 

İsrail'den yola çıkan arama ve kurtarma ekipleri, 7 Şubat akşamı deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarına katılmıştı. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, dün akşam saatlerinde İsrail'den 15 askeri kargo uçağının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi. 

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere, aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik bir İsrail Savuma Güçleri acil yardım ekibini ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağı bu akşam Türkiye'ye ulaştı. Tüm ekibe teşekkür ediyor, kolaylık diliyoruz" denildi. 

Sahada, enkaz altındaki yurttaşları kurtarma çalışmaları sürerken; İsrail Büyükelçiliği, "400'den fazla İsraillinin görev aldığı ‘Zeytin Dalları’ yardım ekibi, İsrailli sivil toplum kuruluşlarından yüzlerce gönüllü, 15'den fazla yardım taşıyan uçak, kalbi Türk halkının yanında atan İsrail halkımızla, yanınızdayız Türkiye" açıklamasını yaptı.

İsrail'den sahra hastanesi kurmak için yüzlerce ton yardım Türkiye'ye ulaştı - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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