Binlerce kişi sokakta kaldı; AFAD, EMO'nun gönüllülük başvurusunu reddetti!

Kahramanmaraş'taki meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilimizde büyük yıkım yarattı. Binlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı beklerken enkazdan çıkarılan binlerce kişi de evsiz kaldı. Çetin kış şartlarında bir an önce yaraların sarılması gerekirken AFAD'ın verdiği bir karar tartışma yarattı.

Elektrik Mühendisleri Odası, çadırkentlerin kurulumu ve elektrifikasyonu için gönüllü çalışmak üzere AFAD'a başvurdu. Ancak AFAD, söz konusu başvuruyu reddetti.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından AFAD'ın kararını duyurdu. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir.