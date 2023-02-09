Erdoğan: OHAL, süreci istismar edenlerle mücadele imkanı tanıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Meclis'te OHAL ilanı yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "OHAL süreci istismar edenlerle mücadele imkanını devlete tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tarihimizin en büyük deprem felaketinde Gaziantep büyük yıkıma uğradı.

Son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 795.

Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Gaziantep'te 944 bina yıkılmış, bunun yanında 1414 vatandaşımız vefat etmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmeye çalışıyorum.

Deprem anında itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde konutlarımızı zemin artı 3-4 olarak inşa etmek.

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Gelecek konteynerları da bu 10 ilimize dağıtacağız. Karavan çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım asla prim vermeyecektir. Bugün inşallah OHAL kanunu ile ilgili Meclis'te ilanını yapacağız. Ben cumhurbaşkanı olarak adımı attım, Resmi Gazete'de yayınlandı. Meclis'te yapılacak oylama ile birlikte OHAL yürürlüpe girecek.

Bu ne getirecek? Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluğa giden fitnecilerle mücadele etme imkanını devlete verecektir. Bazı yerlerde marketleri yağmalama çalışmaları oluyor. Bunları da OHAL ile müdahale etme imkanını devlet yakalayacaktır. Tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için ve bizlere gerekli güveni verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum.

Hiç hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da Elazığ'da, İzmir'deki felaketleri nasıl atlatıp binaları yapıp sahiplerine nasıl teslim ettiysek bu 10 ilimizde de bunu yapacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem