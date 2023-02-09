Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan Netflix depreme kayıtsız kaldı

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan online video içerik platformu Netflix'in 2,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından depremle ilgili tek bir paylaşım bile yapmaması dikkat çekti

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan Netflix depreme kayıtsız kaldı

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 kenti etkileyen depremlerin şokunu atlatmaya ve enkaz altındakileri kurtarmaya çalışırken depremden etkilenmeyen bölgelerdeki vatandaşlar ve kurumlar da yardım seferberliği başlatmış durumda.

Birçok şirket ve kurum bölge için seferber olduğu günlerde, konuya duyarsız kalanlar da dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan Netflix Türkiye...

Twitter hesabından son olarak Pazar gecesi 'Hey sen?' ifadelerinin bulunduğu bir paylaşım yapan Netflix, bu paylaşımdan sonra sessizliğe gömüldü.

2,5 milyon takipçisi bulunan hesaptan bir taziye paylaşımında bile bulunulmaması ve herhangi bir destek çağrısı yapılmaması sosyal mmedyada büyük tepki çekti.

Birçok kullanıcı Netflix aboneliklerini iptal edeceklerini belirten paylaşımlar yaparken, 9 Şubat 2023 12.00 itibariyle 12 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz felaketle ilgili kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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