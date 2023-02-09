Hataysporlu isimlerde enkaz altında: 250 daireli rezidansın 81 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay’da 250 daireli bir binada enkaz altında kalan 42 yaşındaki kadın, ekiplerin zorlu mücadelesi ile 81 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hataysporlu isimlerde enkaz altında: 250 daireli rezidansın 81 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

Depremin ilk saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir olan binalardan oldu. Bölgede AFAD ve AKUT’un yanı sıra, İtalya ve Macaristan’dan gelen arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşların yardımı için seferber oldu.

Enkazda cihazlarla keşif yapılarak canlı vatandaşların olduğu tespit edildi ve ekiplere bilgi verildi. Rezidansın enkazında mahsur kalan vatandaşların akrabaları da çalışmaları gözyaşları içerisinde izleyerek umutlu bekleyişlerini sürdürdü. Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası 81. saatte Fatma Karadeniz (42), sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılıp, ambulansa alındı. Bilinci yerinde olduğu gözlenen kadının kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Binadan sağ olarak kurtarılan isimler arasında Christian Atsu ve Taner Savut’un olmadığı öğrenilirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde aynı binadan 2 yaşındaki Elif ile 9 yaşındaki Atilla Eren ve 12 yaşındaki Ege Yılmaz sağ olarak çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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