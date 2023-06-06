Depremin ardından 4 ay geçti; Adıyaman'da enkazda kadın cesedi bulundu

Adıyaman'da depremin 122’nci gününde enkaz kaldırma çalışmalarında bir kadın cesedi bulundu.

Son Güncelleme:
Depremin ardından 4 ay geçti; Adıyaman'da enkazda kadın cesedi bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında depremden 122 gün sonra bir binanın enkazında kadın cesedi bulundu.

Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 122 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi.

Duran’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Duran’ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, Sude Nur Doğan’ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler
Deprem Adıyaman
Son Güncelleme:
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Depremzede çocuklar için sanatçılar sahne alacak Depremzede çocuklar için sanatçılar sahne alacak
Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler