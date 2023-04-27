Depremde iki çocuğu ve eşini kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını vurdu ardından intihar etti

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak intihar etti. Öğretmen olduğu öğrenilen Ferit Dayan'ın deprem sonrası bunalıma girdiği ve psikososyal destek aldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Depremde iki çocuğu ve eşini kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını vurdu ardından intihar etti

Kahramanmaraş depremlerinde eşini ve iki çocuğunu kaybeden kişi, önce çocuğunu silahla vurdu ardından intihar etti.

6 Şubat depreminde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki kızı Asya İrem Dayan’ı kaldıkları eve çağırdı.

Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti.

Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

AĞIR YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan’a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BUNALIMA GİRMİŞ

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan’ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
Diyanet, Erdoğan'ın 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini umursamadı: Personel sayısı 150 bine dayanacak Diyanet, Erdoğan'ın 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini umursamadı
AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi! AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi!
Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki korkutan tehlike... Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki korkutan tehlike...
Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Uzmanı açıkladı: EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu! EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu!
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir