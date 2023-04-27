Diyanet, Erdoğan'ın 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini umursamadı: Personel sayısı 150 bine dayanacak

Türkiye’de 150 bine dayanan personeli bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı binlerce personel alımı daha yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Mülakat kaldırılacak” vaadine karşın başkanlığın 4 bin 538 personel alımında mülakat belirleyici olacak.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023 yılı itibarıyla 141 bin 769 personel ile çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce personel alımı için ilan açtı. Başkanlığın, 4 bin 538 yeni personel alacağı, alımlarda KPSS puanının yanı sıra sözlü sınavın da belirleyici olacağı belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan personel ilanına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 679 aşçı, bin 971 temizlik personeli, 51 şoför, bin 837 koruma-güvenlik görevlisi istihdam edecek. Başkanlığın iş ilanına başvurular 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Personel ilanına başvuru için “KPSS’nin ilgili alanlarından en az 50 puan alan almış olmak” şartı koşulacak. İlan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.

SÖZLÜ SINAV ESAS ALINACAK

Diyanet’in dev ordusuna katılmak için KPSS puanı yeterli olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yeniden seçilmeleri halinde kamuda mülakatın kaldırılacağını” yönündeki açıklamasına karşın Diyanet, işe alımda sözlü sınavı esas alacak. Sözlü sınavın konu ve puan dağılımları ise şöyle olacak:

“Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluk (10 puan), Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan)”

PERSONEL SAYISI 150 BİNE DOĞRU GİDİYOR

2023 yılı itibarıyla 141 bin 769 personeli olan Diyanet'in bu alımla birlikte personel sayısı da 146 bin 307'ye ulaşacak. Dev personel ordusuyla tartışılan Diyanet'e bağlı görev yapan personel sayısı yıllara göre şöyle:

2012: 114 bin 882,

2018: 124 bin 407,

2020: 127 bin 892,

2022: 137 bin 563,

2023: 141 bin 769