Kuveyt Türk müşterilerine 'karışmaya' başladı: İçki ve cinsel içerikli ürün satışına onay vermiyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardan biri olan Kuveyt Türk'ün maaş ve kredi müşterilerine uyguladığı yasak şoke etti. Bankanın kartını kullanarak alkollü içecek ödemesi yapmak isteyen bir kullanıcı, cep telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan banka müşterisi şunları söyledi:

Bugün Kadıköy'de bir konsere gittim. Gitmişken iki de bira içtim. Hesap kısmında ise ilginç bir şey öğrendim. @kuveytturk banka kartınızla içkili mekanda ödeme yapamıyorsunuz. Kendi paramı istediğim yerde harcayamadım bugün. Neyse twiti attım şimdi hesabı kapatacağım.

ŞİKAYETVAR'DA DA DİLE GETİRİLMİŞ

Tüketicilerin kullandıkları ürünle ilgili şikayetlerini paylaştığı şikayetvar.com'da da konuyla ilgili yapılan bir şikayet dikkat çekti.

BANKANIN SÖZLEŞMESİNE YAZILMIŞ

Kuveyt Türk'ün kredi kartı sözleşmesinde ilgili maddenin yer aldığı ve kullanıcılara içki, cinsel içerikli ürün ve domuz eti almayacağı konusunda imza attırıldığı da görüldü.

ABC’den Bağdaş Çetin ulaştığı Kuveyt Türk temsilcisi de ‘yapılamayan bu işlemleri’ doğrulayarak bankanın “böyle bir muamelesinin olduğunu” söyledi.