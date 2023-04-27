AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi!

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu.

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AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi!

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden Özlenen Alcı idaresindeki 09 HB 313 plakalı otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden Ali Karslı'nın kullandığı 35 SS 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan milletvekili Canbey'in de bulunduğu Mahmut Ala yönetimindeki 34 FIN 296 plakalı otomobil ise bu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir amaçlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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