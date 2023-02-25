Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yakılan belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kavak nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.

Yunus Kaya'nın tutuklanmasının ardından AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

ŞİRKETLER KARDEŞİNİN ÜZERİNE

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, gözaltına alınan Kavak'ın yıkılan binaları vefat eden kardeşi Osman Kavak'ın kurduğu şirket aracılığıyla yaptırdığı öğrenildi.

Gaziantep İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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