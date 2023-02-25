Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Kandilli verilerine göre Niğde'de merkez üssü Obruk-Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye'nin birçok noktasında depremler yaşanmaya devam ediyor.

AFAD ve Kandilli verilerine göre; Niğde Bor merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem saat 13:27'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Herhangi bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar bulunuyor. AFAD ekiplerinin taraması sürüyor" açıklamasında bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" diye belirtti.

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