Kırklareli’nde 131 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 131 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’nde 131 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında Hudut birlikleri ile yapılan müşterek faaliyetler sonucunda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 131 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayla ilgili 6 araca el konuldu.

Kaynak: AA

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