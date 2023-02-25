Yıkılan binaların AKP'li müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan Yunus Kaya Apartmanı ve Yaşam konutlarının müteahhidi AKP'li Nurdağı İlçe Belediye meclis üyesi Yunus Kaya, tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.
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