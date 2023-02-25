Yıkılan binaların AKP'li müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan Yunus Kaya Apartmanı ve Yaşam konutlarının müteahhidi AKP'li Nurdağı İlçe Belediye meclis üyesi Yunus Kaya, tutuklandı.

Son Güncelleme:
Yıkılan binaların AKP'li müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.

Etiketler
Deprem AKP
Son Güncelleme:
Parasal açıdan şanslı 3 burç! Her istedikleri işte başarılı olabiliyorlar Parasal açıdan şanslı 3 burç! Her istedikleri işte başarılı olabiliyorlar
Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı
Başvurular patladı: Bina güçlendirme maliyeti, daire başına kaç lira? Başvurular patladı: Bina güçlendirme maliyeti, daire başına kaç lira?
İtalyanların kurduğu sahra hastanesinde 7 bebek dünyaya geldi: 'Onlar olmasa biz bu durumda ne yapardık?' İtalyanların kurduğu sahra hastanesinde 7 bebek dünyaya geldi
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler! Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış! İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!