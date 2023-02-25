Deprem paylaşımları yapan 27 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 985 hesap yöneticisinden 27’sinin tutuklandığını bildirdi.

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Deprem paylaşımları yapan 27 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşların üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 985 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı. 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 140 şahıs gözaltına alındı, 27’si ise tutuklandı.

Kaynak: İHA

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