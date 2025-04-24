Deprem Korkusu Kırık Bacakla Camdan Uçurdu: Kahramanmaraşlıyız, Travmam Vardı

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Zeytinburnu'nda yürekleri ağza getirdi. Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, deprem sırasında uyuyordu. Ancak uyandığında panikle kırık ayağıyla pencereden atladı.

Kızılaslan, yaşadığı dehşet dolu anları "Ben o an havadaydım, camı nasıl açtım hatırlamıyorum. Sadece düştüğümü biliyorum" sözleriyle anlattı.

'ZAMANINDA KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK'

Kahramanmaraşlı olduğunu belirten genç, "Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. O günkü korkular geri geldi. Ayağım kırık olmasına rağmen kapıya koştum ama basamadım. Panikle camdan atladım. Neye bastım, ne yaptım bilmiyorum. Bilincim yoktu, havadayken uyandım resmen" dedi.

Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, mucize eseri hayatta kaldı.

'MAHALLEM MOLOZ YIĞINI GİBİ'

Deprem sonrası kentsel dönüşüme dikkat çeken Mahmut Ali, "Evimiz çok eski. İnsanlar el ele verip bu dönüşüme destek olmalı. Bir bina yıkılsa bütün mahalle kapanır. İstanbul'da büyük bir depremde yardım beklemek hayal olur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Bana hep Hatay depremi anlatıldı, korkarak büyüdüm. Büyük İstanbul depremi olsaydı, ben camdan atladığım için kahraman ilan edilirdim" diyen genç, deprem travması yaşayanlara daha fazla anlayış gösterilmesi gerektiğini vurguladı:

"Panik halindeki biri her şeyi yapabilir. O an sadece kaçmak istiyorsun."

Kaynak: DHA