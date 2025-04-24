Deprem Sonrası Patlama Oldu! İstanbul'dan O İlçeye Yoğun Talep

ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Çeşme’ye yönelen tatilciler, ulaşım yollarında da yoğunluğa neden oldu. Karayollarında artan trafikle birlikte otobüs seferlerinde ek sefer planlamalarına gidildiği bildirildi. Öte yandan bazı tatilcilerin özel araçlarıyla Çeşme’ye doğru yola çıktıkları gözlemlendi. Tatil bölgesine yönelen bu yoğun talep, bölgedeki işletmeleri de hazırlıklarını artırmaya yöneltti.

DEPREM SONRASI MORAL TATİLİ

Uzmanlar, afet sonrası stresin toplum genelinde yaygınlaştığına dikkat çekerek, güvenli alanlarda geçirilen kısa tatillerin psikolojik olarak toparlanma sürecine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Tatilcilerin dinlenme, doğayla temas kurma ve ailece zaman geçirme imkânı bulacağı bu süreç, hem bireysel hem toplumsal anlamda bir nefes alma fırsatı olarak değerlendiriliyor.