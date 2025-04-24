Deprem Sonrası Patlama Oldu! İstanbul'dan O İlçeye Yoğun Talep
23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da eğitime iki gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle birlikte hafta sonu tatiliyle birleşen dört günlük süreç, çok sayıda İstanbullunun şehir dışına çıkmasına neden oldu. Depremin ardından güvenli ve sakin bölgelerde zaman geçirmek isteyen vatandaşların önemli bir kısmı rotasını Çeşme’ye çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Deprem sonrası kısa süreli tatil fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle sahil bölgelerinde yer alan otellerin doluluk oranlarını hızla yükseltti. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, İstanbul’da yaşanan depremden sonra bölgedeki otellerin ciddi anlamda rezervasyon talepleriyle karşılaştığını söyledi.
Belge, “Dün akşamdan itibaren Çeşme’ye olan ilgi arttı. Telefonlarımız susmuyor, birçok otel misafir kabulü için hazırlıklarını hızlandırdı. İstanbul’dan bölgeye yönelen tatilci hareketliliği dikkat çekici boyutta” dedi.
“HALKIMIZA BİR ZARAR GELMEMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ”
Belge, yaptığı açıklamada asıl önceliklerinin ticari kazanç değil, halkın sağlığı ve güvenliği olduğunu vurguladı. “Çeşme’deki turizmciler olarak hepimizin en büyük dileği, bu tür felaketlerde kimsenin zarar görmemesi. İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle okulların kapanmasıyla insanlar biraz nefes almak, moral bulmak için tatil planı yapıyor. Çeşme, hem doğası hem de sakin yapısıyla bu dönem için cazip bir seçenek haline geldi” diye konuştu.
4 GÜNLÜK TATİLİN TURİZME ETKİSİ
Tatil süresinin uzaması, turizm sektöründe de hareketliliği beraberinde getirdi. Otellerdeki doluluk oranlarının hızla artmaya başladığını belirten Belge, bu ilginin kısa süreli bir canlanmaya sebep olduğunu ifade etti. “Misafirlerimiz bu dört günlük süreçte dinlenecek, biraz olsun deprem stresinden uzaklaşacak. Biz de turizmciler olarak her türlü konforu sunmaya ve destek vermeye hazırız” dedi.
ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Çeşme’ye yönelen tatilciler, ulaşım yollarında da yoğunluğa neden oldu. Karayollarında artan trafikle birlikte otobüs seferlerinde ek sefer planlamalarına gidildiği bildirildi. Öte yandan bazı tatilcilerin özel araçlarıyla Çeşme’ye doğru yola çıktıkları gözlemlendi. Tatil bölgesine yönelen bu yoğun talep, bölgedeki işletmeleri de hazırlıklarını artırmaya yöneltti.
DEPREM SONRASI MORAL TATİLİ
Uzmanlar, afet sonrası stresin toplum genelinde yaygınlaştığına dikkat çekerek, güvenli alanlarda geçirilen kısa tatillerin psikolojik olarak toparlanma sürecine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Tatilcilerin dinlenme, doğayla temas kurma ve ailece zaman geçirme imkânı bulacağı bu süreç, hem bireysel hem toplumsal anlamda bir nefes alma fırsatı olarak değerlendiriliyor.