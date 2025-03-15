Deprem Bölgesindeki Öğretim Elemanlarına Ödenek Desteği Belli Oldu
Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görevli öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneği oranı, 18 ay boyunca yüzde 250 olarak kararlaştırıldı.
Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Buna göre; Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, İnönü ve Malatya Turgut Özal üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ödenecek geliştirme ödeneği, 18 ay süreyle yüzde 250 oranında uygulanacak.
YÖK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklama ile deprem bölgesinde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek için yaptıkları düzenlemeyi onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özvar, düzenlemenin öğretim elemanları ve yükseköğretim camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.
Kaynak: DHA