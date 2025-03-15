Karşıya Geçmek İsterken Motosiklet Çarptı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı.
Kaza, Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 54 SH 910 plakalı motosikletle ilerleyen Y.K., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya B.K.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle B.K. savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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