Bakan Ersoy, Aspendos'taki Hermes Heykelini Yerinde İnceledi

Bakan Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Hermes heyelini yerinde inceledi.

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Bakan Ersoy, Aspendos'taki Hermes Heykelini Yerinde İnceledi

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Hermes heykeli kültür sanat dünyasında heyecan yaratırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hesmes heykeli ve diğer eserleri yerinde inceledi.

Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında gün yüzüne çıkarılan Roma İmparatorluk dönemine ait Hermes heykeli ve diğer eserlerle ilgili yürütülen titiz çalışmaları yerinde inceledik. Heykelin başı ve gövdesi bir araya getirilirken, Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da restorasyon sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Tarihimize sahip çıkıyor, bu eşsiz mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ersoy, heykelin bulunmasında emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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