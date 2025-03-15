'Çocuğa Cinsel İstismar' Suçlusu, 6 Yıl Sonra Yakalandı: 30 Yıl Kesinleşmiş Cezası Var

Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Karabük'te yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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Karabük’te ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L'nin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” denildi.

Cinsel İstismar Suçundan Aranıyordu, YakalandıCinsel İstismar Suçundan Aranıyordu, YakalandıGüncel

Kaynak: AA

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