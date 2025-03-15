Tekmelerle Camlarını Kırdıkları Araçta Değerli Eşya Aradılar
Diyarbakır’da 3 kişi, gece geç saatlerde sokakta park halindeki bir aracın camlarını kırdı. 3 şüpheli, araçta değerli eşya ararken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak’ta yaşandı.
Üç kişi, Levent Demirdağ'a ait park halindeki otomobilin camlarını tekmeler ile kırarak içerisinde değerli olabileceklerini düşündükleri eşyaları aradı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüpheliler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Demirdağ şüpheliler şikayetçi olurken, polisin şahısları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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