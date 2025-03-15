Banka Promosyonunda Yeni Rekor! O Banka 89 Bin 500 Lira Para Verecek

KAMU ÇALIŞANLARINA YÜKSEK PROMOSYON MÜJDESİ

Bu gelişme, özellikle öğretmenler ve kamu çalışanları için büyük bir müjde olarak değerlendiriliyor. Her yıl artan maaş promosyonu ödemeleri, bu yıl en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde benzer ihalelerde promosyon tutarlarının daha da yükselmesi bekleniyor.