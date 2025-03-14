4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Takvim Netleşti, Paralar Hesaba Yatacak
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler dikkat ödeme takvimi netleşti. Paralar hesaplara yatacak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkarıldı. Torba teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenleme ile ikramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde milyonlarca emekliye ödenecek ikramiyelerin takvimi belirlendi. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyeleri ise 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram için ikramiyeler 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.
SGK tarafından belirlenen ödeme planına göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan vatandaşların ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar yararlanacak. Ayrıca, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bu kapsamda yer alıyor.
ÖDEMELER HERKESE EŞİT Mİ OLACAK?
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödeme alacak.
Eşinden maaş alanlar yüzde 75 oranında, yani 3 bin TL ikramiye alacak.
Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlara yüzde 50 oranında, yani 2 bin TL ödeme yapılacak.
Yetimler ise yüzde 25 oranında, yani bin TL ikramiye alabilecek.
İKİ MAAŞ ALANLAR NASIL YARARLANACAK?
İki ayrı maaş alan kişiler, en yüksek maaş üzerinden ikramiye alacak. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden maaş alan bir kişi, yüksek olan maaşı baz alınarak ödeme alacak.
BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Bu yıl yaklaşık 16,6 milyon emekliye iki bayramda toplam 8 bin TL ikramiye ödenecek. Devletin bu düzenleme kapsamında ayırdığı bütçenin 134,5 milyar TL olduğu belirtiliyor. 2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 84,2 milyar TL ödeme yapılmıştı.
ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Emekli maaşı ödeme günleri tahsis numarasına göre belirleniyor:
4A (SSK) emeklileri için ödemeler 17-26 Mart tarihleri arasında yapılacak.
4B (Bağ-Kur) emeklileri için ödemeler 25-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
4C (Emekli Sandığı) emeklileri için ise üç ayda bir alınan maaşlara göre ödeme günleri değişiklik gösterecek.
Resmi açıklamaların ardından ödeme takvimi SGK tarafından duyurulacak.