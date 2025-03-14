4A, 4B, 4C Kapsamındaki Emekliler Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Takvim Netleşti, Paralar Hesaba Yatacak

ÖDEMELER HERKESE EŞİT Mİ OLACAK?

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödeme alacak.

Eşinden maaş alanlar yüzde 75 oranında, yani 3 bin TL ikramiye alacak.

Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlara yüzde 50 oranında, yani 2 bin TL ödeme yapılacak.

Yetimler ise yüzde 25 oranında, yani bin TL ikramiye alabilecek.