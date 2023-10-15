Denizli’de lüks otomobilin çarptığı 2 genç öldü

Denizli’de yabancı plakalı lüks bir otomobil 2 gence çarparak olay yerinden kaçtı. Kaçan araç sürücüsüyle birlikte park halinde ekiplerce yakalanırken çarpılan 2 genç ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

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Denizli’de lüks otomobilin çarptığı 2 genç öldü

Denizli’de Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks bir otomobil biri kadın 2 gence çarparak sürükledi. 2 genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler İ. G. D. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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