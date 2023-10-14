BTS’den Ankara tren kazasına ilişkin açıklama: 'Eksiklikler gizlendi'

Ankara’nın Mamak ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında oluşan arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine dört çalışanın hafif yaralandı.

TCDD'den yapılan açıklamada, "Tren Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında raydan çıkmıştır" denildi. Kaza nedeniyle Ankara ile Sivas arasındaki YHT işletmeciliği kapsamında Ankara-Kırıkkale kesiminde otobüs aktarması yapılacağı bildirilen açıklamada, hattın işletmeye açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

SEÇİM ÖNCESİ TÖRENLE AÇILDI

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise 15 yıldır yapımı devam eden Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı Mayıs 2023 seçimleri öncesi törenle açıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Hat açıldığı günden bugüne 2 hafif yaralanmalı kaza meydana geldi. Zaman zaman da ramak kala hadiseleri olmaktadır. Sivas YHT hattı güzergahı Kayaş-Kırıkkale hat kesiminde özellikle Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliğinde Avrupa Standartlarında olması gereken Avrupa Demiryolu İşletim Sistemi altyapısıyla, çeken ve çekilen araçlarla bir bütün olarak muntazam olmasını gerektirmektedir.

Hattın açılışının ardından yetersiz drenaj sisteminden dolayı yağan yağmurlar Yozgat yakınlarında, hattı tahrip edip yol kontrolü yapan lokomotifin hattan çıkmasına neden olmuştu. Bugünkü kaza ise Kayaş-Kırıkkale hat kesiminde yüksek standartlı yapımı tamamlanamayan ve o bölgede trenlerin 110 km ile çalışmasının nedeni olan eksikliklerin giderilmesi, projenin bitirilmesi çalışmaları için gece saatlerinde yapılan test çalışmaları esnasında meydana gelmiştir.

TCDD yönetimi, daha önce yaptığımız eleştiri ve uyarıları dikkate almak bir yana açıklamamız yalanlanmış, ardından açıklamamızı haberleştiren gazeteler hakkında tazminat davaları açılmış, hattın güvenli ve sağlıklı olduğu, sinyal ve tamamlayıcı sistemin mevcut olduğu söylenmiş, yaptığımız uyarılar dikkate alınmayarak bu eksikliklerin gizlenmesi tercih edilmiştir. Yapılması gereken, sendikamızın uyarılarını dikkate alarak hattın bütünündeki eksiklikleri giderdikten sonra tren işletmeciliğini yapmak olmalıdır. Sendikamız bu sorumlulukla görevini yürütmektedir.”