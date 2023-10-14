Askeri alanın yapılaşmaya açılmasına karşı eylem

İstanbul Baransel Kışlası'nın yapılaşmasına tepki gösteren yurttaşlar, topladıkları imzaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

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Askeri alanın yapılaşmaya açılmasına karşı eylem

İstanbul Maltepe'de bulunan Nurettin Baransel Kışlası'nın yapılaşmaya açılmasına bölge halkı tepki gösterdi.

TOPLANAN İMZALAR TESLİM EDİLDİ

Maltepe ve Kartal ilçelerinde yaşayan yurttaşlar, kışlanın yapılaşmaya açılmasına karşı topladıkları imzaları İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yurttaşlar askeri arazinin yapılaşmaya açılması olanak sağlayan imar planlarının iptal edilmesini talep ederken planlara karşı çıkma gerekçelerini şöyle sıraladı:

-Kamu mülkiyetinin, protokol yapılarak özel mülkiyetli bir derneğe devredilmesi ve halkın kullanımına kapatılması,

-50 bin metrekarelik inşaat alanı yapılmasına olanak sağlaması

-Maltepe'de bulunan mevcut yapı stoğunun riskli ve afetler karşısında dayanıksız olmasına karşın yenilenememesine rağmen, kamu mülkiyetindeki askeri alanların, parçacıl yaklaşımlarla plan değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılması ve sermayeye peşkeş çekilmesi,

-Askeri Alanların boşaltılması halinde, üst ölçekli plan olan İstanbul Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, eksik olan kamusal sosyal ve teknik donatı alanına alınması gerekirken, özel kullanımlı fonksiyona dönüştürülmesi.

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