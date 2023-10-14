Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra maden faciasının 1. yıldönümünde madenci ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra’daki maden faciasının 1’inci yılında Bartın'da şehit madenci Mehmet Bulut’un, Amasra İlçesinde de hayatını kaybeden madenci Öner Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Aysu Bankoğlu eşlik etti.

Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut'a taziyelerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hayatın bütün sıkıntılarını siz çektiniz, hakkınızı aramak da sizin en doğal hakkınız. Bu olaya yol açan, bu faciaya yol açanların hesap vermesi lazım. Acınızın büyük olduğunuzu biliyoruz, Allah kimseye böyle acılar vermesin. İnşallah hakkınız teslim edilir. Yargılama sürecini arkadaşlarımız takip ediyorlar.

"FACİANIN ASIL SORUMLUSUNUN ORAYI YÖNETENLER OLDUĞU DA BELGELERİYLE ÇIKTI ORTAYA"

Bilirkişi raporları çıkıyor, bilirkişi raporlarından da kusurlar da çıkıyor ortaya. Dolayısıyla facianın asıl sorumlusunun orayı yönetenler olduğu da bütün belgeleriyle, dokümanlarıyla, bilirkişi raporlarıyla çıktı ortaya. Takip etmezseniz bunların hepsi kaybolup gidecek. En son iki yönetici hakkında soruşturma izni verilmemişti. Danıştay, 'Hayır, bunlar soruşturulsun' diye ona da izin verdi.

Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da oluyor ama kimsenin burnu bile kanamıyor. Elbette kömür çıkaralım. Ama önce oranın bütün güvenliği alınıyor, bakılıyor, ediliyor, testler yapılıyor sonuç olumlu çıkarsa deniyor ki işçilere, 'Buyurun arkadaşlar, gelin kömür çıkarın' deniyor.

4 yıl havalandırma ihalesi yapılmıyor. Ya akıl var, mantık var. Bilirkişi olmasa biz bunları da bilmeyeceğiz. Bereket bilirkişiler de düzgün insanlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yazıyorlar."

Şehit madenci Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na; "Derdimiz, unutulmaması, hesabının sorulması. Çünkü yaşlı yok, hepsi gencecik, kimisi çocuğunun göremedi. Benim eşimin tek hayali kızıma doğum gününü yapmak ve 1 yaşını görmekti" dedi.