Meteoroloji'den iki bölgeye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı beklendiğini ifade edildi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den iki bölgeye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Mardin'de kira anlaşmazlığı ev sahibi ve kiracıyı kavgaya sürükledi! Kira anlaşmazlığı ev sahibi ve kiracıyı kavgaya sürükledi!
’Jet Fadıl’ davasında gerekçeli karar açıklandı: 2 bin 504 yıl hapis ve milyonlarca lira para cezası almıştı ’Jet Fadıl’ davasında gerekçeli karar açıklandı: 2 bin 504 yıl hapis ve milyonlarca lira para cezası
Kilosu tam 250 bin lira! Eken çiftçiler servete konuyor! Hasadına başlandı Kilosu tam 250 bin lira! Eken çiftçiler servete konuyor! Hasadına başlandı
TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!
Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!
Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza
Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı
Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor