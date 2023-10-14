Mardin'de kira anlaşmazlığı ev sahibi ve kiracıyı kavgaya sürükledi!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kira anlaşmazlığı yüzünden ev sahibinin kiracıyı evinden çıkarmak istemesi üzerine çıkan kavgada, taraflar arasında arbede yaşandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kira anlaşmazlığı yüzünden ev sahibinin kiracıyı evinden çıkarmak istemesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlerken, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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