HÜDA Par istedi, AKP uyguladı: Sur Kültür Yolu Festivali iptal edildi

Diyarbakır’da düzenlenecek olan Sur Kültür Yolu Festivali iptal edildi. HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Sur Kültür Yolu Festivali'nin iptal edilmesini istemişti.

Son Güncelleme:
HÜDA Par istedi, AKP uyguladı: Sur Kültür Yolu Festivali iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 9. durağı olan Sur Kültür Yolu Festivali’nde konserler ve birçok etkinlik iptal edildi.

Sur Kültür Yolu Festivali X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız."

Bugün başlayan festival, 9 gün boyunca devam edecekti.

HÜDA PAR İSTEDİ, AKP HAYATA GEÇİRDİ

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Sur Kültür Yolu Festivali'nin iptal edilmesini istemişti.

Turgut, "Kültür ve Turizm Bakanlığı; başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde kültürümüze uymayan, bir kısmı gençlerimizi ifsat edecek etkinlik ve festivaller yapmakta, yukarıda saydığım olağanüstü insani durumlara ve tüm uyarılara rağmen bu etkinlikleri yapmada ısrar etmektedir.

Bu akıl tutulması değil midir? Buradan sesleniyoruz! Halkımızın cebinden çıkan milyonlarca liraya mal olacak bu festivaller derhal iptal edilmelidir. Bu etkinliklere ayrılan bütçenin açlık, susuzluk ve yokluk yaşayan kardeş Filistin (Gazze) halkına gönderilmesi gerekmektedir." ifadesine yer vermişti.

Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra maden faciasının 1. yıldönümünde madenci ailelerini ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra maden faciasının 1. yıldönümünde madenci ailelerini ziyaret etti
TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu
Bolu'da deprem Bolu'da deprem
Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok' Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!
Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza
Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı
Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!
TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan karar: Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor! TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan karar: Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor!