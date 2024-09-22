Denize Düşen Balıkçı Kayboldu

Kandıra ilçesinde bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu suya düşen balıkçı kayboldu. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.

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Denize Düşen Balıkçı Kayboldu

Murat C, Ramazan B. ve isminin Yavuz olduğu öğrenilen kişinin içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı. Barınak çıkışında kayıkta oluşan arıza ve dalgaların etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen balıkçılardan Murat C. ve Ramazan B. kıyıya çıkmayı başardı, diğer balıkçı ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan balıkçı için bölgede arama çalışması başlattı.

Bu arada Murat C. ve Ramazan B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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