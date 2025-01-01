Dengesini Kaybetti, Otobüsün Altında Can Verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Otobüsün altında kalan talihsiz genç, hayatını kaybetti.

Dengesini Kaybetti, Otobüsün Altında Can Verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde 24 yaşındaki Kadir Seçkin, idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile İzmir Bulvarı üste geçinde seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen Sarıkız isimli şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki Temsa marka 45 ZZ 216 plakalı otobüsün altında kaldı.

Dengesini Kaybetti, Otobüsün Altında Can Verdi - Resim : 1

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI AİLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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