Bir Kent Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya: Hiçbir Şey Fayda Etmedi

İzmir, aralık ayında ortalamanın üstünde yağış aldı. Aralık ayının genel olarak yağış ortalaması metrekarede 145,9 kilogram olarak gerçekleşiyor. Bu yıl ise kentte aralık ayı yağış ortalaması metrekareye 197,9 olarak ölçüldü. Bu 2021 yılından bu yana en yüksek oran oldu. Yağış her ne kadar artsa da İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nın dolmasına kayda değer bir etki yapmadı.

1 Aralık tarihinde yüzde 11,2 olan doluluk oranı, ay sonunda yüzde 12,29 olarak gerçekleşti. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yılın ilk 2 ayı ayında güzel yağışlar olacağını ancak bunun barajları doldurmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

“BU YIL BÜYÜK BİR SU SORUNU ÇEKECEĞİZ”

Prof. Dr. Yaşar, "2025 güzel yağışlı bir yıl olacağa benziyor. İlk 2 ayı oldukça soğuk geçecek. Son 50-60 yılın en sert kışını yaşamaya başladık. Hava çok soğuyunca yağışlar azalır. Aralık ayında kıpırdanma oldu. Yeni yılda ciddi ve güzel yağış bekliyorum. Ancak bu yağışların barajları dolduracağı beklenmesin. Eğer nisan ayında yüzde 25'leri görürsek çok çok iyi. Sanırım bu yıl büyük bir su sorunu çekeceğiz" dedi.

“ÇOK DAHA PAHALI SU KULLANACAĞIZ”

Yer altı kuyularında derine inildikçe suyun ağır metaller içerebileceğini ve ayrıca bu işlem sırasında çok daha fazla enerji tüketimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Doluluk oranının en fazla yüzde 25 olacağını düşünüyorum ve bu koşullarda oldukça iyi bir oran. Tekrar yer altına başvuracağız. Kuyuları zaten çok aşağı indirdik. Derine indikçe hem daha çok enerji harcarız hem ağır metal çekeriz. Bu metallerin temizlenme işi ve basılma işi de var. İzmir zaten suyun en pahalı olduğu illerden biri ve bu yüzden de çok daha pahalı su kullanacağız" diye konuştu.

KAYIP KAÇAK ORANLARINA DİKKAT

Bu yıl için ciddi kuraklık tehlikesi bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, “Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı 2008 yılında yüzde 2'ye düşmüştü. 1970, 1992 ve 2008 yıllarındaki kuralık-yağış oranları bu yıl ile yarışabilir bir yıl olabilir. Nüfusta ciddi bir artış var. Yeni su kaynakları gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarının aşağılara indirilmesi lazım. Nüfusa, tarıma, sanayiye su lazım. Suyu bilimsel olarak kullanmamız şart. Barajlardan tarlalara giden sularda yüzde 60'a yakın kayıp oluyor. Arıtma sularının kesinlikle tarıma kazandırılması gerekiyor. Su varsa devlet var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA