Cansız Bedenini Oğlu Buldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Fatih Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti. Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu.

Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA