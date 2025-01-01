İstiklal Caddesi'nde Ortalık Karıştı: Yeni Yıla Kavga Ederek Girdiler

İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta eğlence mekanından çıkışta oradaki çalışanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen kişiler, uzun süre tekmelerin hedefi oldu. Kavga saldırganların uzaklaşması ile sona erdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde bir başka kavga çıktı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya oradaki polis ekipleri müdahale etti.

Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA