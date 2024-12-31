Adıyaman'da Arazi Kavgası: 1'i Kadın 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Arazi Kavgası: 1'i Kadın 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gönen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilim Mezrası'nda isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışmaya şahısların yakınları da dahil oldu. Kavgada Ö.A. isimli şahsın ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Zülküf A., Aycan A. ve Sultan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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