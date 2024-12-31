İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhanede Yangın

Hatay’da şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Konteyner alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhanede Yangın

Yangın, Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında çıktı. Şantiye alanında işçilerin konakladığı konteyner yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhanede Yangın - Resim : 1

Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol alına aldı. Olayda yaralanan olmazken, alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

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