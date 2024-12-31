Yıl Başına Saatler Kala Sahte İçki Operasyonu: 444 Litre Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü otobanda şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 444 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

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Yıl Başına Saatler Kala Sahte İçki Operasyonu: 444 Litre Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri otoban üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama gerçekleştirdi. Kamyonda yapılan aramada, sahte bandrollü 240 adet tekila ve 204 adet şarap olmak üzere toplamda 444 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli A.F. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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