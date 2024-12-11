Nüfusu 1 Milyonu Geçen İlde Susuzluk Alarmı! Barajlar Dibi Gördü, Kuraklık Kapıda

Her yıl binlerce turistin akın ettiği, nüfusu 1 milyonu geçen Muğla’nın Bodrum ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar, barajları yeterince doldurmadı. Su ihtiyacının karşılandığı barajların seviyelerinin istenildiği kadar yükseltmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, şöyle uyardı:

Yarımadanın genelinde taşkın etkileri görülürken, rezervuarların bulunduğu Mumcular ve Yatağan bölgesinde yağış miktarı istenilen seviyede olmadı. Mumcular Barajı'nda su seviyesi hala yüzde 5, Geyik Barajı'nda ise yüzde 14 civarında. Bu iki baraj Bodrum'a içme suyu sağlayan en önemli barajlar. Hala stresin devam ettiğini söyleyebilirim. Özellikle bahar ve kış aylarında gelecek yağışlarla beraber önümüzdeki dönemdeki riskin seviyesi belli olacak. Buranın tek sigortası Milas'a içme suyu ve Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı.

“SU BASKINLARINA YOL AÇIYOR”

Bodrum'un "yağmur suyu direnç hattının" olmadığına vurgu yapan Özçelik “Bunun olmamasından kaynaklı yağan yağışlar yüzeysel drenaj sistemleriyle tahliye edilmeye çalışılıyor. Bu ise en ufak bir yağışta dere yataklarının ya da rögarların temizlenmemesi nedeniyle su baskınlarına yol açıyor” dedi.

“EĞER KURAKLIK DEVAM EDERSE…”

Akgedik Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 40 civarında olduğunu belirten Özçelik şöyle uyardı: Önümüzdeki dönemde eğer kuraklık etkileri devam ederse sadece Bodrum'da değil Milas da dahil olmak üzere bölgenin genelinde ciddi anlamda sıkıntı söz konusu olacaktır.

Kaynak: AA