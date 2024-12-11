Evden Alevler Yükseldi: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'ndeki Sümbül Apartmanı'nın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında içeride mahsur kalan otizmli olduğu iddia edilen 12 yaşındaki Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ise tedavi altına alındı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çocuğun koltuğu ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA