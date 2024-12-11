Evden Alevler Yükseldi: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 12 yaşındaki otizmli bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi dumandan etkilendi.

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Evden Alevler Yükseldi: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'ndeki Sümbül Apartmanı'nın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evden Alevler Yükseldi: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Yangın sırasında içeride mahsur kalan otizmli olduğu iddia edilen 12 yaşındaki Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evden Alevler Yükseldi: Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ise tedavi altına alındı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çocuğun koltuğu ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

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