Türkiye'de Kritik Diplomasi Trafiği! Üç Ayrı Ülkeden Gelecekler... Konu Ortak: Orta Doğu

İsrail'in 7 Ekim 2023'den bugüne Gazze'ye saldırıları devam ederken Suriye'de ateşlenen kriz; Beşar Esad'ın cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından devrilmesiyle sonuçlandı. Esad'ın devrilmesi sonrası İsrail, başkent Şam'a saldırılarını artırdı. Halihazırda yangın yeri olan Orta Doğu'da daha sıcak bir hat haline döndü.

ULUSLARARASI DİPLOMASİDE 'ESAD' TRAFİĞİ

Esad'ın devrilmesiyle uluslararası diplomasi trafiği de hızlandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN

Telefon görüşmesinin ardından von der Leyen'in gelecek hafta başında Türkiye'ye geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alacakları bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLINKEN

Türkiye'ye gelecek isimlerden biri de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olacak. Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken görüşmenin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.

MACARİSTAN BAŞBAKANI VIKTOR ORBAN

Son Türkiye ziyareti ise şimdilik Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan olacak. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Ziyareti duyuran Macaristan Başbakanlık Sözcüsü Zoltan Kovacs, Orban'ın ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada “Görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları, barış beklentilerini ve Macaristan-Türkiye ilişkilerini ele alacaklar” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem